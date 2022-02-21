«Усложняем программу»: Саша Плющенко показал эксклюзивные кадры с ледовой тренировки

Саша Плющенко – старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с малых лет занимается фигурным катанием. Недавно юный чемпион играл в футбол и получил травму руки. Теперь он наконец-то восстановился, о чем сообщил в своем инстаграме и показал эксклюзивные кадры с ледовой тренировки.

«Руку после перелома со смещением восстановил, грипп и Covid вылечил! Колени вылечил тоже! Весь букет болезней и проблем за эти пол года собрал и поборол! Теперь готовимся к соревнованиям и усложняем программу», — написал Плющенко.

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Напомним, недавно Саша Плющенко провел экскурсию по домашнему музею, где хранятся все медали его отца Евгения Плющенко.

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