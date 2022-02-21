«В ожидании ребенка это естественно»: округлившаяся Тодоренко принимает поздравления с беременностью

31-летняя звезда экрана Регина Тодоренко, по всей видимости, ждет второго ребенка. Поклонники знаменитой телеведущей усмотрели в ее новом образе видимые изменения – округлившийся живот уже не скрыть корсетами и многослойностью. Подписчики в комментариях принялись обсуждать грядущее пополнение Регины.

«Регина стала шире в талии», «Полнит не корсет, а ребенок под ним», «В ожидании ребенка это естественно», «Когда можно поздравлять?», «Беременность? Тогда уж лучше платье, пушистое надеть», «Беременна уже давно», «Она беременна», — со знанием дела пишут люди.

Кто-то рассказал в комментариях, что Тодоренко сообщит о своей беременности со страниц глянцевого журнала, как это стало принято у звезд в последнее время. Номер еще не вышел, по всей видимости, это мартовское издание.

К слову, у Тодоренко есть сын Михаил, которого она родила в браке с Владом Топаловым. Если вторая беременность подтвердится, что разница в возрасте у детей составит 4 года.

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