Весь в долгах, захотел пиара, бросил невесту: кто такой новый бойфренд Волочковой на самом деле, рассказала его девушка

46-летняя балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников своими новыми отношениями с молодым парнем. Его зовут Дмитрий, он – строитель из Калуги. И буквально накануне артистка показала его лицо.

Подписчики очень быстро вывели на чистую воду избранника звезды, а его пока еще девушка (точки над i они не расставили) откровенно рассказала о мужчине. Дарья Павловская, мастер перманентного макияжа, сообщила, что получала от Дмитрия не только признания в любви, но и приглашения в ЗАГС.

Экс-невеста Дмитрия рассказала, что мужчина собрался извлечь выгоду из романа с балериной.

«Сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится и мне предложил. Что ж, не буду отказывать «любимому человеку» Анастасии Волочковой.

Расскажу, так сказать, свое мнение на этот счет. Поскольку эта ситуация меня напрямую затрагивает. Ибо еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила, верила в него как в мужчину, несмотря на регулярные займы денег, кредит за телефон (который я до сих пор плачу)…», — раскрыла подноготную Дарья.

Более того, по словам Дарьи, они с Дмитрием «чуть не расписались и детей не родили»: «Слава богу хватило мозгов подождать посмотреть». До нее мужчина предпочитал статусных девушек, которые личной ей рассказывали о его желании попасть на содержание к ним.

«Майбах», на котором Дмитрий красиво подкатил к балерине, оказался вовсе не его машиной. Это автомобиль Дарьи, мужчина просто взял его починить. А на пуховик, в котором щеголяет сейчас Буратино — так Дарья назвала Дмитрия, — он не потратил ни рубля – его ему купила экс-невеста.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!