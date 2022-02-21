Любимое упражнение: Юлия Михалкова изящно возлежала в постели, любуясь собой после трудов в спортзале

Актриса сначала хорошенько поработала над своей формой, а потом заслуженно отдохнула.

38-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова с новыми силами возобновила тренировки в спортзале. Экс-звезда «Уральских пельменей», следуя правилу «не запостил – не было» взяла с собой телефон, чтобы запечатлеть свою усердную тренировку для подписчиков.

Видеокадры из спортзала Михалкова разместила в Instagram. Красотка сначала хорошенько потрудилась над своей формой, а затем как следует отдохнула. Она сняла себя в постели, отдыхающей после усердной работы на тренировке, и, судя по всему, это оказалось ее любимое упражнение.

Напомним, Михалкова прославилась игре в КВН, будучи участницей команды «Уральские пельмени». Затем одноименное шоу сделало ее еще более знаменитой на телеканале СТС. В 2019 году красотка ушла в свободное плавание, покинув проект.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!