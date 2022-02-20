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Имидж сменила: Валя Карнавал с короткой белокурой стрижкой и в топе-бра предстала перед подписчиками

Куда делись ее роскошные длинные локоны, артистка не пояснила.

Имидж сменила: Валя Карнавал с короткой белокурой стрижкой и в топе-бра предстала перед подписчиками
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Певица и тиктокерша Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, оказалась в Африке. Девушка скрывала от поклонников, что она участвует в шоу на выживание, но фанаты вычислили это быстрее, чем информация подтвердилась.

Карнавал, как и все ее соучастники, борется на шоу за еду и победу. Но не забывает о своих поклонниках, которых у нее десятки миллионов в разных соцсетях. И на новом снимке красотка предстала с новым имиджем – она позировала на камеру с короткой белокурой стрижкой и в асимметричном топе.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

До сего момента Валя Карнавал носила длинные локоны. Куда делись ее роскошные волосы, она не пояснила. По всей вероятности, это парик.

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