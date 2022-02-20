На композитора Александра Колкера напали с ножом в лифте собственного дома

Деятель искусств получил рану, но от госпитализации отказался.

В Санкт-Петербурге совершено нападение на 88-летнего композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Колкера. Когда артист зашел в лифт своего дома, следом за ним в кабину вошел неизвестный, вооруженный ножом.

«Днем 20 февраля в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что в лифте одного из домов на набережной Черной речки мужчине нанесли ножевое ранение. От госпитализации пострадавший отказался», — цитирует «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах северной столицы.

Причины нападения журналистам пока неизвестны. Полиция устанавливает личность и мотивы преступника.

Напомним, что Александр Колкер является автором более ста песен. Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев и другие известные артисты. Также композитор много писал для кино. Знаменитая композиция «Стоят девчонки» тоже сочинена им.

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