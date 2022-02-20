«Мы хотим узнать, кто там»: стало известно, кого разоблачили во втором выпуске шоу «Маска»

Филипп Киркоров поддержал мнение судей, которые единогласно решили сорвать маску с одного из участников проекта.

На телеканале НТВ в это воскресенье, 20 февраля, вышел в эфир второй выпуск третьего сезона шоу «Маска». В финале выпуска был разоблачен первый участник проекта.

В номинацию по итогам второй программы попали три маски – Мухомор, Пес и Малыш. Зрители в студии спасли Малыша, отдав ему наибольшее количество голосов.

Дальше было дело за жюри. Все судьи единогласно высказались в пользу того, что снять маску должен Пес.

Филипп Киркоров, председатель жюри, поддержал решение своих коллег.

«Ты классный, Пес, и мы хотим узнать, кто там», — сказал Филипп Киркоров участнику «Маски».

Ведущий шоу Вячеслав Макаров поспешил поддержать Пса, заявив, что его обязательно запомнят зрители проекта. Ведь он открывал шоу, выступив первым в третьем сезоне, и первым его покинув.

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