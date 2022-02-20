«Это вообще не вокалист»: жюри шоу «Маска» пришло в замешательство после выступления Пса

Судьи проекта уверены, что в костюме собаки прячется человек с хорошей хореографической подготовкой.

Второй выпуск третьего сезона шоу «Маска» вышел на НТВ в это воскресенье, 20 февраля.

Участник в маске Пса еще в первом выпуске рассказал о себе, что у него есть партнер по выступлению.

Так что, жюри решили, что это может быть участник кого-то дуэта. Были версии, что Пес – это Богдан Титомир или Стас Костюшкин.

Но после того, как Пес исполнил хит «Машины времени» «Мой друг лучше всех играет блюз», жюри пришло к выводу, что это не профессиональный исполнитель.

«Это вообще не вокалист! У Пса очень хорошая пластика. Он танцевальный человек. И это видно», — отметил председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

А Валерия добавила, что у Пса, скорее всего, очень накаченное тело.

«Ноги накаченные. Я увидела в бинокль. Выворотность стопы хорошая», — Валерия уверена, что Пес должен иметь отношение к балету или танцам.

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