«Это вообще не вокалист»: жюри шоу «Маска» пришло в замешательство после выступления Пса

Второй выпуск третьего сезона шоу «Маска» вышел на НТВ в это воскресенье, 20 февраля.
Участник в маске Пса еще в первом выпуске рассказал о себе, что у него есть партнер по выступлению.
Так что, жюри решили, что это может быть участник кого-то дуэта. Были версии, что Пес – это Богдан Титомир или Стас Костюшкин.
Но после того, как Пес исполнил хит «Машины времени» «Мой друг лучше всех играет блюз», жюри пришло к выводу, что это не профессиональный исполнитель.
«Это вообще не вокалист! У Пса очень хорошая пластика. Он танцевальный человек. И это видно», — отметил председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.
А Валерия добавила, что у Пса, скорее всего, очень накаченное тело.
«Ноги накаченные. Я увидела в бинокль. Выворотность стопы хорошая», — Валерия уверена, что Пес должен иметь отношение к балету или танцам.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.