Стало известно, кого зрители шоу «Маска» номинировали на вылет первым в новом выпуске

За участника проекта отдали голоса чуть больше четверти зрителей в зале.

На телеканале НТВ прошел второй выпуск третьего сезона шоу «Маска».

По правилам проекта, из каждой пятерки участников по итогам выступлений определяется номинант на вылет. Кто попадает в номинацию, решают зрители в зале шоу.

На этот раз первым, оказавшимся под риском разоблачения, оказался участник в костюме Мухомора. За него отдали голоса всего 28 процентов аудитории шоу.

Ведущий проекта Вячеслав Макаров тут же поддержал Мухомора, напомнив, что будет еще итоговое голосование, во время которого его вполне могут спасти – либо сами зрители, либо члены жюри.

«Не расстраивайся, иди отдохни, и увидим тебя на итоговом голосовании. Надеемся, зрители тебя спасут», — приободрил Мухомора Вячеслав Макаров.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.