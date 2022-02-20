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Стало известно, кого зрители шоу «Маска» номинировали на вылет первым в новом выпуске

За участника проекта отдали голоса чуть больше четверти зрителей в зале.

Стало известно, кого зрители шоу «Маска» номинировали на вылет первым в новом выпуске
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

На телеканале НТВ прошел второй выпуск третьего сезона шоу «Маска».

По правилам проекта, из каждой пятерки участников по итогам выступлений определяется номинант на вылет. Кто попадает в номинацию, решают зрители в зале шоу.

На этот раз первым, оказавшимся под риском разоблачения, оказался участник в костюме Мухомора. За него отдали голоса всего 28 процентов аудитории шоу.

Мухомор с ведущим шоу «Маска» Вячеславом Макаровым.
Мухомор с ведущим шоу «Маска» Вячеславом Макаровым. Фото: кадр шоу «Маска»

Ведущий проекта Вячеслав Макаров тут же поддержал Мухомора, напомнив, что будет еще итоговое голосование, во время которого его вполне могут спасти – либо сами зрители, либо члены жюри.

«Не расстраивайся, иди отдохни, и увидим тебя на итоговом голосовании. Надеемся, зрители тебя спасут», — приободрил Мухомора Вячеслав Макаров.

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