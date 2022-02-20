«Вы сегодня маску не снимите»: кому Филипп Киркоров пообещал покровительство во втором выпуске «Маски»

Председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров был вдохновлен выступлением этого участника.

В это воскресенье, двадцатого февраля, на канале НТВ вышел в эфир второй выпуск третьего сезона шоу «Маска». В финале передачи будет разоблачен один из участников.

Среди них точно не будет Пончика, который попал в номинацию в первом выпуске «Маски».

Члены судейской коллегии остались в восторге от выступления Пончика, исполнившего сложную композицию грузинской певицы Нино Катамадзе.

Филипп Киркоров тут же пообещал покровительство Пончику, обрадовавшись, что в первом выпуске было решено никого не разоблачать.

«После такого исполнения хочется обращаться к вам только на «вы». Вы сегодня маску не снимите. Это я вам обещаю», — сказал Пончику Филипп Киркоров. «Я не был готов услышать Нино Катамадзе. Это было божественно!» — признался Тимур Родригез.

Жюри не выдвинуло ни одной версии, кто может выступать под маской Пончика..

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