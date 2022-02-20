«Первая, а может быть и единственная»: Тутберидзе отдала должное Трусовой за пять четверных прыжка на Олимпиаде

После произвольной программы у фигуристки случилась истерика. Саша Трусова расстроилась из-за того, что не смогла завоевать золото, несмотря на пять четверных прыжка.

Этери Тутберидзе в своем микроблоге подвела итоги Олимпиады в Пекине для своей команды. Сразу две подопечные заслуженного тренера Анна Щербакова и «русская ракета» Александра Трусова завоевали медали в личном первенстве. У Ани — золото, а у Саши — серебро. 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Этери Георгиевна отметила заслуги Саши Трусовой, одобрив то, что девочка с сильным характером сумела исполнить в одной программе пять четверных прыжка. Не всем фигуристам-одиночникам это под силу. И подобное не может не восхищать.

«Александра Трусова — серебряный призер олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное — возможно. Можно долго дискутировать стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в Космос. И в этом она первая, а может быть и единственная», — уточнила Тутберидзе.

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