«Племянников гони!»: Дарья Пынзарь показала на редком видео неженатого брата своего мужа Сергея

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу на канале «Ю», Дарья Пынзарь прилетела из Аланьи в Москву.

В аэропорту ее встречал младший брат мужа Сергея Пынзаря Евгений Пынзарь.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором запечатлела брутального красавца в салоне автомобиля.

Евгений вез Дарью под ливнем, а та забросала его вопросами о личной жизни.

«Пынзарь проводил, Пынзарь встретил. Женек, как у тебя дела? Женился уже?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь у деверя. «Все хорошо, все отлично, не женился пока», — немного смущенно ответил Евгений Пынзарь. «Где наши племянники? Племянников гони!» — потребовала Дарья Пынзарь. «Надеюсь, будут», — пообещал Дарье Евгений Пынзарь.

Напомним, Евгений Пынзарь – младший брат Сергея Пынзаря, который тоже был участником «Дома-2». На проект он пришел в 2010 году и строил отношения с разными девушками.

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