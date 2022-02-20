Подводя итог, слов не жалела: как Тутберидзе отреагировала на горькие слезы Валиевой в Пекине

Заслуженный тренер дала понять, что выпавшее на долю ее юной подопечной испытание, они должны пройти всей командой.

Этери Тутберидзе не раз в кулуарах называли Снежной королевой. Она всегда собрана, сдержана и немногословна. Неудачный прокат 15-летней Камилы Валиевой в произвольной программе женского одиночного катания на Олимпиаде Этери Георгиевну из колеи не выбил. Скорее наоборот. Наставница фигуристки недоумевала, почему та перестала бороться. Да, Камила Валиева не смогла чисто откатать сложнейшую программу с четверными прыжками, но у нее после короткой программы и лидерства были все шансы получить бронзу. Но эта медаль и место на пьедестале достались японке.

В ожидании баллов сразу после произвольной программы Камила Валиева рыдала на плече у Даниила Глейхенгауза, а Этери Георгиевна как могла пыталась приободрить свою подопечную. Уже после, когда фигуристка вернулась в Россию, Тутберидзе высказала свое мнение, как бы подводя итог Олимпиады. И она не скупилась на слова, отреагировав на слезы Камилы и всю историю с сомнительным допинг-тестом.

«Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — уточнила Тутберидзе.

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