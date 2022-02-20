«Когда все дома»: Алексей Ягудин воссоединился с женой Татьяной Тотьмяниной и детьми после разлуки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин накануне вернулся в Москву из длительной командировки в Пекин.
Здесь он освещал события зимней Олимпиады.
Прилетев домой, Алексей Ягудин решил сделать фото на память со своими самыми близкими людьми – женой Татьяной Тотьмяниной и дочками – двенадцатилетней Лизой и шестилетней Мишель.
Теплым кадром он поделился с подписчиками микроблога.
«Когда все дома», — подписал Алексей Ягудин снимок.
Поклонники умилились теплому семейному кадру и поблагодарили Алексея Ягудина за работу не Олимпиаде.
«С возвращением домой! Как хорошо дома! Будьте счастливы вместе! Берегите друг друга», «Как приятно смотреть на вас. Дружная, счастливая семья», «Красивая семья в сборе! Алексей, вы лучший комментатор фигурного катания!» — высказались в Сети.
Стоит добавить, что уже в это воскресенье Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина улетели во Францию.
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