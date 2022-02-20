«Пока не выходит на связь»: пятилетняя дочь Андрея Аршавина просит помощи у отца

Есения Аршавина в письмах умоляет отца обратить на нее внимание.

Бывшая избранница российского футболиста Андрея Аршавина – Алиса Казьмина – призналась, что ее младшая дочка мечтает пообщаться с отцом вживую.

Общая дочь Аршавина и Казьминой пишет письма спортсмену с просьбой помочь ей и ее матери. Алиса Казьмина по-прежнему продолжает борьбу с аутоиммунным заболеванием.

«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», – сообщила Казьмина Day.ru.

К слову, 40-летний футболист наладил связь с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской. А вот дочь Есению Аршавин даже не поздравил с недавним днем рождения.

Напомним, Алиса Казьмина в очередной раз пожаловалась на родных мать и сына. Как утверждает экс-возлюбленная Андрея Аршавина, родственники не оставят ее дочерей в покое. Они преследуют старшую наследницу Казьминой, звонят и доводят до истерики.

Родственники Казьминой хотят отправить Алису в хоспис. Они считают, что экс-модель никогда не будет прежней. А болезнь окончательно ее погубит.

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