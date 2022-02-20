«Похоже на Шену»: поклонники подозревают, что вслед за мужем Валерии в шоу «Маска» приняла участие дочь певицы

В Сети обсуждают, кто прячется в костюме Леопарда на популярном проекте канала НТВ.

В это воскресенье, 20 февраля, в эфир выйдет второй выпуск третьего сезона шоу «Маска».

Певица Валерия, которая является судьей проекта, разместила в микроблоге видео, на котором запечатлен фрагмент выступления Леопарда.

Участница в маске дикого животного исполнила хит Валерии «Отпусти меня».

«А вот этот номер меня просто поразил. Новая, оригинальная версия песни, написанной Игорем Крутым на стихи Лены Стюф, ставшей хитом больше 15 лет назад, зазвучала совершенно по-новому в исполнении прекрасного Леопарда. Спасибо «Маске» за приятные сюрпризы», — написала под видео Валерия.

Подписчики звезды выдвинули несколько версий по поводу того, кто может прятаться в этой маске. Они считают, что там может быть Наталья Подольская, Мари Краймбрери и даже дочь Валерии Анна Шульгина, которая взяла себе псевдоним Шена.

«Лера, это так красиво! Я думаю, в маске Шена», «Очень похоже на Шену», «Прекрасная версия песни, Леопард — Наталья Подольская!», «Может, это ваша дочь? Хотя, у меня еще есть вариант — Мари Краймбрери», — высказались в Сети.

Напомним, во втором сезоне «Маски» принимал участие муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Он выступал в костюме Ананаса.

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