«С лучшей подружкой»: Ханна показала модную дочку в брендовых кроссовках

Адриана встретила в игровой день с родителями милую собачку и решила с ней сфотографироваться.

Среди последних публикаций личного микроблога Ханны появилась фотография знаменитости в машине с дочерью. Наследница артистки позировала с щенком на руках и в точно таком же костюме, как у ее мамы.

Адриана с возрастом все больше напоминает модницу-родительницу. Девочка уже ходит в брендовых вещах и является большой поклонницей спортивного стиля. А ее мама считает малышку своей приятельницей.

«С лучшей подружкой», – написала в своем микроблоге Ханна.

Адриана провела выходной день, играя с родителями в картинг-центре. После гонок на машинах девочка встретила крохотную собачку и захотела сделать памятные кадры с питомцем Люси.

«Какая милота», «Вау, какие красотки. Дочка вся в маму», «Подросла», «Невероятные девочки», «Какие у Адрианы глазки голубые!», «Дочка просто красавица», «Какие красотки модные», «Как она быстро растет», – написали поклонники Ханны.

Напомним, ранее Ханна похвасталась новой сумочкой, которая стоит целое состояние. Каждый год певица пополнеет свою коллекцию дорогих аксессуаров.

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