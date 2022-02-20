«Темненький примерила»: Дарья Пынзарь показала себя с волосами оттенка молочного шоколада

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь никогда не изменяла своим светлыми волосам.

За довольно продолжительный период времени, в течение которого Дарья Пынзарь появляется на экране, за ней прочно закрепился имидж блондинки.

Если Дарья что-то и меняла, то это касалось длины волос. А вот оттенок всегда оставался светлым.

Но оказывается, Дарья Пынзарь не прочь поэкспериментировать. Правда, она не планирует перекрашивать волосы. А вот парики, судя по всему, носить бы не отказалась. Это дает возможность вносить в образы разнообразие.

Придя в салон красоты, Дарья Пынзарь облачилась с парик. Видео, на котором она запечатлена в образе яркой шатенки, Дарья поделилась в сторис микроблога.

«Как я могла не примерить парики. Здесь они тоже есть. Я темненький примерила. Здесь сеточка, ее убирают, естественно. Это парик из натуральных волос», — поделилась Дарья Пынзарь.

Стоит отметить, что волосы цвета молочного шоколада идут Дарье и делают ее более яркой и эффектной.

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