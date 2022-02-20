Актриса сериалов «Империя» и «Правосудие Чикаго» умерла при загадочных обстоятельствах

Тело Линдси Перлман нашли через пять дней после пропажи артистки.

Таинственная и трагическая история произошла с американской актрисой Линдси Перлман.

Она играла в сериалах «Империя», «Американская домохозяйка», «Правосудие Чикаго», «Селена» и ряде других. Но в середине февраля 2022 года 43-летнюю артистку объявили в розыск как пропавшую без вести.

Последний раз женщину видели 13-го числа в Восточном Голливуде, после она перестала выходить на связь с родственниками и друзьями, начались ее поиски. Тело Линдси было найдено 18 февраля в районе Hollywood Hills, в машине актрисы, припаркованной на обочине дороги.

По информации издания Daily Mail, оно было завернуто в одеяло, а вокруг валялись разбросанные таблетки. Смерть Перлман подтвердил в социальных сетях ее муж Вэнс Смит.

Полиция Лос-Анджелеса также официально сообщила об обнаружении тела актрисы, однако причины ее смерти все еще выясняются.

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