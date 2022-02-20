«Встреча произошла неожиданно»: Волочкова уехала в Калугу вместе с новым другом Дмитрием

Только недавно балерина Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах со своим возлюбленным Сергеем. А уже в студии «На самом деле» на Первом канале артистка призналась, что их роман был только курортным увлечением. Да, они съездили на Мальдивы, но весь отпуск, как позже призналась Анастасия, оплатила она сама. Балерина дала понять, что потратила кругленькую сумму на фешенебельном курорте.

Расставшись с кавалером сразу после экзотического путешествия, Анастасия Волочкова тут же подружилась с неким Дмитрием. Молодой мужчина на две головы выше балерины. Судя по всему, красавец-бородач вскружил голову эффектной блондинке. С ним она проводит уикенд в Калуге.

«Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно. Я знаю, какие красивые деревянные сооружения и конструкции строит его компания. Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала», — отметила Волочкова.

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