Сложные отношения с Крисом Брауном и беременность от ASAP Rocky: что пережила к 34-м годам Рианна

Зарубежная исполнительница Рианна отмечает 34-й день рождения. К этой дате знаменитость успела покорить весь мир и наконец обрести свое женское счастье.

Недавно именинница сообщила радостную новость о своей беременности. Отцом будущего ребенка Рианны станет певец ASAP Rocky. После появления первенца на свет знаменитости планируют сыграть свадьбу.

Рианна заявляла, что счастлива вместе с коллегой. Однако здоровые и крепкие отношения в жизни Рианны были не всегда.

В далеком 2008 году Рианна только покоряла звездный Олимп. Такой же талантливый и амбициозный певец Крис Браун завоевал сердце артистки. Между Рианной и Крисом завязался роман.

Пару считали красивой и гармоничной. Однако инцидент, случившийся восьмого февраля 2009 года, навсегда поссорил артистов. Рианну в этот день доставили в больницу с многочисленными гематомами. Руку к этому во всех смыслах приложил Крис Браун.

Поле артист извинялся перед возлюбленной. Поклонники Рианны думали, что певица снова сойдется с Брауном. Но все закончилось долгим одиночеством певицы до ее встречи с ASAP Rocky.

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