«Готовимся к соревнованиям»: Саша Плющенко после травмы вернулся к усердным тренировкам

Старший наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко разместил в личном микроблоге ролик своего нового проката на льду. Саша Плющенко выздоровел и теперь готовится к соревнованиям.

Плющенко еще недавно жаловался на травмированные колени, сломанную руку и ослаблений иммунитет. Но вот мальчик наконец победил все болезни.

Саша вышел на лед и показал сложные элементы и отца, который следит за их правильным выполнением. Плющенко признался, что у них с папой в планах еще усложнить программу и завоевать новые турниры.

«Руку после перелома со смещением восстановил, грипп и CoViD-19 вылечил! Колени вылечил тоже! Весь букет болезней и проблем за эти пол года собрал и поборол! Теперь готовимся к соревнованиям и усложняем программу», – отметил Плющенко в личном микроблоге.

больше по теме «Работаем»: Саша Плющенко показал энергичные тренировки в спортзале Гном Гномыч с малых лет занимается фигурным катанием.

Напомним, ранее Саша Плющенко показал личный музей побед своего отца. Евгений Плющенко имеет отдельную комнату, где размещены его медали и кубки. Юный чемпион заявил, что гордится отцом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.