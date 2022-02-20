«Гостила у бабушки с дедушкой»: Лиана Шульгина показала смеющуюся внучку Валерии

Во время переезда в новую квартиру блогер оставляла дочь Селин у своих родителей.

Среди последних Stories личного микроблога невестки Валерии – Лианы Шульгиной – появился ролик, в котором ее дочь катается на игрушечном олене. Примечательно, что так малышка развлекалась, пока ее мама готовила новую квартиру к переезду.

Шульгина вместе с мужем нашли новую квартиру. Знаменитости несколько дней перебирались в свежее «гнездышко». Лиана расставляла вещи по полкам и делала уборку. В это время ее дочь уехала к родителям Лианы.

«Пока дома был погром и генеральная уборка. Селин гостила у дедушки с бабушкой», – призналась Шульгина.

Когда Шульгина разобралась с расстановкой вещей, она решила забрать дочь обратно. Вот только младшая сестренка Лианы никак не хотела расставаться со своей племянницей. Алекса Волкова так привыкла играть с годовалой Селин, что сильно огорчилась после отъезда малышки.

«Как же они любят друг друга! Алекса вчера расстроилась, что Селин едет домой. Говорит: «Не забирайте Селин! Пожалуйста!». Пообещали, что будем каждые выходные приезжать с Селин», – призналась Лиана.

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