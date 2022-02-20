И с «розеткой» на голове: Валерия в платье с эффектом мерцания подчеркнула фигуру на шоу «Маска»

Певица Валерия уже третий сезон является членом жюри популярного проекта.

Певица Валерия решила подогреть интерес своих подписчиков к шоу «Маска».

В микроблоге звезда показала снимки, которые были сделаны во время записи второго эфира самого охраняемого проекта телеканала НТВ.

На фото певица Валерия предстала одна и со своими коллегами – членами судейской коллегии проекта, запечатлев эмоции жюри в тот момент, когда один из участников снял с себя маску.

Для съемок певица Валерия облачилась в роскошное платье с объемными рукавами. Наряд с эффектом мерцания подчеркнул стройную фигуру Валерии. А визуально звезда ее вытянула с помощью модной прически «розетка» — когда волосы собираются в особый пучок на макушке.

«Уже сегодня в 20.10. на НТВ будет открыта первая маска третьего сезона. Какая именно? Есть версии?» — обратилась певица Валерия к своей аудитории.

Поклонники попросили звезду обойтись без спойлеров. Ведь так им будет не очень интересно смотреть.

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