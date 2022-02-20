Анна Нетребко в бомбере с пандой и шляпке клош горчичного оттенка отправилась смотреть руины Эрколано

Оперная дива Анна Нетребко выбрала для поездки на экскурсию нестандартный аутфит.

Известная оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находится в Италии.

Звезда сочетает выступления на сцене с активным отдыхом. Анна Нетребко обожает все новое, а потому ей ничего не стоит после спектакля отправиться на экскурсию, прихватив своих близких.

«Утро добрым не бывает! После спектакля и пары часов сна мама потащила всех смотреть руины Эрколано, засыпанного пеплом Везувия», — поделилась Анна Нетребко в микроблоге.

Пост звезда сопроводила фото и видео, которые сделала во время поездки.

Для экскурсии Анна Нетребко облачилась в удобную одежду. Черные брюки она сочетала с белой футболкой и бомбером с принтом в виде головы панды.

Образ дополнила розовая сумочка и шляпка клош горчичного оттенка.

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