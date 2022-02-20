Анна Нетребко в бомбере с пандой и шляпке клош горчичного оттенка отправилась смотреть руины Эрколано

Известная оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находится в Италии.
Звезда сочетает выступления на сцене с активным отдыхом. Анна Нетребко обожает все новое, а потому ей ничего не стоит после спектакля отправиться на экскурсию, прихватив своих близких.
«Утро добрым не бывает! После спектакля и пары часов сна мама потащила всех смотреть руины Эрколано, засыпанного пеплом Везувия», — поделилась Анна Нетребко в микроблоге.
Пост звезда сопроводила фото и видео, которые сделала во время поездки.
Для экскурсии Анна Нетребко облачилась в удобную одежду. Черные брюки она сочетала с белой футболкой и бомбером с принтом в виде головы панды.
Образ дополнила розовая сумочка и шляпка клош горчичного оттенка.
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