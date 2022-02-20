Еще восстанавливается: Наталья Гулькина рассказала, как отметит день рождения

20 февраля свой день рождения отмечает экс-солистка поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина. В 2022 году ей исполняется 58 лет.

Певица рассказала журналистам, что не будет устраивать по этому поводу большое торжество.

«Немного не то настроение, не очень я настроена. Но с семьей сегодня, узким кругом, домашними, с детьми, близкими обязательно посидим в любимом итальянском ресторанчике. Такой скромный праздничный будет у нас ужин, — цитирует Гулькину ФАН. — Я решила, что теперь подожду до «совершеннолетия», когда будет круглая дата, и вот тогда я соберу всех гостей, друзей и устрою какой-то грандиозный праздник, переходящий в концерт. На этот раз будет все скромненько».

Еще одна причина, по которой Наталья пока не хочет устраивать большое мероприятие – это недавно перенесенная болезнь. В январе певица страдала от коронавируса, и у нее до сих пор остались неприятные симптомы. Звезда пояснила, что еще восстанавливается.

Однако это не мешает чувствовать себя счастливой. С самой ночи у нее начались поздравительные звонки и визиты курьеров с подарками. Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям Натальи Валерьевны.

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