Италия вдохновляет: Нетребко в жакете цвета Барби и в юбке из парчи устроила танцы с сыном во дворце

Звезда побывала на экскурсии в одном из исторических музеев в Сорренто.

Анна Нетребко отметилась в Сорренто с сыном Тьяго. Как всегда оперная дива поспешила осмотреть местные достопримечательности, музеи и дворцы.

В личном блоге звезда показала видео с одной такой культурной вылазкой. Певица, облаченная в жакет оттенка Барби и парчовую юбку, вдохновленная музыкой, раздававшейся в зале, подхватила своего наследница и стала танцевать.

Тьяго с удовольствием поддержал в этом начинании маму, несмотря на взгляды вокруг.

Стоит отметить, что сын Анны Нетребко привык быть рядом с родительницей. Где бы она ни была, всегда берет с собой ребенка.

Муж артистки Юсиф Эйвазов не является биологическим отцом мальчика, но относится к нему, как к собственному сыну.

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