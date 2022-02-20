Один с кудрявой шевелюрой, второй – коротко стриженный: Джанабаева подловила сыновей Меладзе на «Снежном шоу»

Певица Альбина Джанабаева вместе с Костей и Лукой вышла в свет.

Певица Альбина Джанабаева провела выходные с сыновьями от своего мужа, известного музыканта Валерия Меладзе.

Вместе с Константином и Лукой звездная мама сходила на легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина.

Альбина Джанабаева и оба ее сына – и старший, и младший, судя по всему, получили удовольствие от зрелища.

В сторис микроблога Альбина Джанабаева поделилась видео с участием Константина и Луки. Сыновья певицы подбрасывали вверх мелко порезанную бумагу, изображающую снег, и обсыпали ее себя и маму.

Константин по-прежнему носит на голове роскошную кудрявую шевелюру, а у его младшего брата Луки – прямые волосы и короткая стрижка.

Альбина Джанабаева нечасто показывает наследников подписчикам, так что, эти кадры с участием Кости и Луки можно считать редкими.

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