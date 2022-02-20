В одном стиле: Филипп Киркоров привел своих детей на проект «Маска»

Поп-король нарядился с наследниками в одной цветовой гамме.

Исполнитель Филипп Киркоров разместил в личном микроблоге фотографию со своими наследниками. Примечательно, что дети короля российской эстрады оказались вместе с родителем на шоу «Маска».

Киркоров в новом сезоне проекта «Маска» сидит в кресле жюри. Знаменитость подчеркнул, что скоро зрители увидят первую сорванную маску с участника.

«Да! Сегодня откроем первую маску на «Маске» и шок! Интересно, какая доля будет на момент финального голосования. Присоединяемся к традиционному воскресному просмотру шоу «Маска» в 20:10 на канале НТВ», – отметил Киркоров.

После съемок свежего выпуска Киркоров вместе с дочкой и сыном запечатлелся на фирменном стенде проекта. Филипп Бедросович в очках со стеклами-сердечками и красном спортивном костюме с изображением кошек и купидонов дополнил свой образ бейсболкой со стразами. Мартин и Алла-Виктория поддержали отца и тоже надели красные наряды.

Напомним, ранее Филипп Киркоров растрогался до слез, получив подарок от детей на 14 февраля. Мартин и Алла-Виктория сами нарисовали валентинку для любимого отца.

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