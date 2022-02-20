«Влюбитесь в меня!»: Климова без макияжа и с дерзкой надписью на груди пришла в кафе

44-летняя Екатерина Климова давно попрощалась с комплексами по поводу внешности. Впрочем, с таким миловидным лицом и стройной фигурой это сделать довольно просто.

Тем не менее, однажды звезда призналась, что на заре карьеры режиссеры предлагали ей сделать пластику, чтобы быть более востребованной в кино. Им не нравились форма ее носа и ушей. К счастью, артистка предпочла естественную красоту и не пошла на уговоры.

Отметим, что Климова любит себя в любом виде и с легкостью появляется на людях без капли макияжа. Накануне она засветилась в кафе с «натуральным» лицом и без укладки волос в сопровождении младшей дочки Беллы.

При этом на груди у нее красовалась надпись на одежде: «Влюбитесь! В кого? Да хоть в меня!»

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