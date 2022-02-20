Олимпийская чемпионка из Америки призналась, что не помнит, где ее золотая медаль

Сноубордистка Хлоя Ким лишь догадывается, что ценный трофей хранится где-то в ее доме.

21-летняя американская сноубордистка Хлоя Ким выиграла свое второе олимпийское золото на Зимних Играх в Пекине.

После своей победы девушка пришла в телепередачу The Late Late Show Джеймса Кордена и покрасовалась желанным трофеем. Однако, когда ведущий спросил спортсменку, почему она не взяла в студию оба «золота» (из Пекина 2022 и Пхенчхана 2018), она с улыбкой ответила, что не знает, где ее первая медаль.

«Стоп! Ты не знаешь, где она?» — изумленно спросил Корден. «Нет, я думаю, она есть у моей мамы, типа в ящике для носков или где-то еще. Но я не видела ее с тех пор, как получила», — прокомментировала Ким.

Хотя, вероятно, спортсменка иронизирует. В большом интервью перед Олимпиадой, она рассказала, что слава олимпийской чемпионки слишком сильно давила на нее, и из-за этого девушка выкинула золотую медаль в мусорное ведро. Потом, конечно же, достала обратно – ведь такими вещами не раскидываются. А может, мать сноубордистки специально припрятала награду, чтобы импульсивная дочка больше никуда ее не закинула?

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