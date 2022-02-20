Маленький модник: Тимати показал новую стрижку сына Ратмира

Пока мама мальчика делает реснички в своем салоне, ее наследник преображается в кресле барбершопа.

Среди последних Stories личного микроблога исполнителя Тимати появилось видео с участием его сына Ратмира. Мальчик сидел у парикмахера и разглядывал свою новую прическу.

Ратмир Юнусов проводит выходной с папой. Тимати привел мальчика в барбершоп, где малышу сделали модную прическу с косым пробором.

Тимати остался доволен работой мастера по стрижкам. К слову, радовался обновлению и сам Ратмир.

«Вот это красота! Вот это стрижка! А с другой стороны посмотрю, вау!», – отметил Тимати в личном микроблоге.

Мальчик во всем подражает своему знаменитому отцу. Поэтому Ратмир доверился вкусу папы и решился на новую прическу.

Напомним, ранее Тимати запечатлел сына у себя дома. Ратмир просил отца не уходить на работу. Тогда Тимати поинтересовался, кто же будет работать и приносить деньги в дом. Мальчик возложил эти обязанности на свою мать – модель Анастасию Решетову.

Когда бизнесвумен увидела этот ролик, она была поражена. Анастасия возмутилась, чему ее бывший возлюбленный учит их общего сына.

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