Советовал Рогов: Лорак появилась на шоу в туфлях – хите сезона с массивной платформой и каблуками

Александр Рогов замечал, что такая обувь очень удобна в носке.

В период пандемии женщины очень привыкли к комфорту и практически полностью отказались от каблуков. Дизайнеры обуви откликнулись на это новым трендом, предложив носить каблук удобно.

Как выглядит новое обувное направление в мире моды показал Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

Такие модели оснащены не только устойчивыми широкими каблуками, но и толстой платформой, благодаря чему высота почти незаметна. Подобная обувь обычно очень комфортна в носке.

Именно в таких хитовых туфлях Ани Лорак появилась на шоу «Вечерний лайк» канала «Музыка Первого». Певица представила свой новый трек «Материк» вместе с Артемом Качером.

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