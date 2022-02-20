Партнерша экс-бойфренда Бузовой Манукяна по «Танцам со звездами» во второй раз стала мамой

Хореограф Дарья Палей и участница двенадцатого сезона шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами» вновь стала мамой.

В микроблоге она сообщила, что родила девочку. Прекрасное событие в семье Дарьи Палей произошло еще десятого февраля, но рассказать о нем молодая мама решила только десять дней спустя.

«Добро пожаловать в этот мир, моя любовь. 10.02.2022», — написала в микроблоге Дарья Палей.

Напомним, Дарья Палей стала известно после участия в шоу «Танцы со звездами», в котором принимала участие в паре с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном.

Дарью даже подозревали в романе с Давой. А мама популярного блогера тепло отзывалась о его партнерше. А вот про Ольгу Бузову говорила не очень лицеприятные вещи.

Дарья Палей все обвинения в романе с Давой отрицала. У хореографа крепкая семья и теперь уже две дочери.

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