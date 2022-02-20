«На прекрасной ноте»: Татьяна Навка высказалась после последних прокатов фигуристов

Фигуристка отметила, что обе российские пары танцоров на льду были достойны золота.

Спортсменка Татьяна Навка подвела итоги Олимпийских игр для российских фигуристов.

Навка осталась довольна парными выступлениями. Напомним, что у России серебро и бронза в финале прокатов танцоров на льду.

«Ну вот и закончилось фигурное катание на Олимпийских играх-2022 для нас на прекрасной ноте серебра у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и бронзы у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», – отметила Навка.

«Это было красиво, достойно и невероятно изящно! Поздравляю ребят, тренеров, сборную с успешным завершением! Невероятно крутые прокаты, красивое и четкое исполнение. Все достойны золота! И если бы Олимпиада проходила не в Китае, за ошибку китайской паре сняли бы больше… Но, таков нынешний спорт», – добавила Татьяна в личном микроблоге.

Навка не забыла поблагодарить тренеров сборной России по фигурному катанию. Татьяна Навка восхитились Этери Тутберидзе и Тамарой Москвиной.

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