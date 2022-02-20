«История полностью сфабрикована»: Саймон Леваев высказался после выхода «Афериста из Tinder»

Главный герой нашумевшего документального фильма «Аферист из Tinder» Шимон Хают, известный как Саймон Леваев, отрицает аферы, приписываемые ему.

Напомним, недавно вышел новый фильм Netflix «Аферист из Tinder». Картина основана на реальных событиях. Документальный фильм рассказывает об аферисте, который притворялся состоятельным человеком, а потом воровал миллионы долларов у своих жертв, с которыми знакомился в приложениях для романтических отношений.

К слову, главный герой ленты дал эксклюзивное интервью после выхода фильма.

«Я был обычным одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в мобильном приложении, я никакой не аферист из Tinder», – уверен Саймон.

Сам Леваев отрицает документальность фильма. Он считает историю, рассказанную в кинокартине, вымышленной.

«Они продвигают этот фильм как документальный, хотя на самом деле история полностью сфабрикована. Вы нигде не встретите такого джентльмена, как я, а они называют меня аферистом. Я не мошенник и не подделка. Не зная меня, люди не имеют права меня судить», – добавил Леваев в беседе с Inside Edition.

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