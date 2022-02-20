Зовут Димой и очень молод: Волочкова показала мужчину, с которым после Сережи проводит время

Анастасия Волочкова после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым вновь начала интриговать публику фотографиями в личном блоге.

Балерина по старой схеме стала выкладывать в Сеть снимки в компании мужчины с закрытым лицом. Она проводила с ним время в своем роскошном доме и каталась на майбахе.

Одна из подписчиц написала в комментариях, что узнала его, дескать это ее старый знакомый, которому всего 24 года. Да и артистка не стала скрывать, рассказав ФАН, что досуг с ней проводит парень намного моложе ее. Знаменитость не преминула заметить, что у него к тому же роскошная фигура.

Волочкова не стала долго хранить секрет и вот 20 февраля все-таки показала лицо своей пассии и даже назвала его имя – Дима. Однако в комментариях написала уже не про любовь, как раньше, а о дружбе.

«С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем майбахе ехать. Но в Димином так уютно! И с ним», — написала в Instagram Волочкова.

При этом в сторис Анастасия выложила видео с ожидающим ее романтическим ужином.

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