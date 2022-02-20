Лили Джеймс подтвердила роман с Майклом Шуменом

Актриса счастлива в отношениях с музыкантом.

Звезда нового сериала «Пэм и Томми» Лили Джеймс опубликовала в своем микроблоге снимки, подтверждающие ее роман с бас-гитаристом американской рок-группы Queens of the Stone Age Майклом Шуменом.



Несмотря на то, что артист стоял спиной на кадрах, поклонники с легкостью его узнали.

Отметим, что впервые о романе Лили и Майкла заговорили еще летом прошлого года. Пару сфотографировали папарацци возле отеля в графстве Саффолк. Примечательно, что знаменитости целовались. При этом Джеймс отрицала роман с гитаристом.



Теперь же, кажется, актриса больше не прячет своего бойфренда от поклонников и публично заявляет о своих отношениях.

К слову, некоторые фанаты Лили Джеймс подозревают, что осторожность актрисы связана с неудачным прошлым романом. Знаменитость встречалась с женатым актером Домиником Уэстом. Общественность осудила Джеймс за это.



Напомним, ранее Лили Джеймс вспомнила, как вживалась в роль Наташи Ростовой для съемок в британской экранизации романа Льва Толстого «Война и мир».

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