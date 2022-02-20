Советовала Хромченко: Нетребко облачилась в жокейские сапоги с прямым голенищем цвета ириски – хит этого сезона

Также о моде на эту обувь рассказывал стилист Александр Рогов.

Эвелина Хромченко назвала жокейские сапоги (с прямым голенищем, округлым мысом) в числе главных трендов сезона.

Также советовал присмотреться к этой модной обуви Александр Рогов. Отметим, что именно такие сапоги присутствовали в последних показах Valentino.

«Это одна из самых модных пар сезона — грубые, как будто жокейские сапоги», — сказал ведущий.

Оперная певица Анна Нетребко слывет в свете большой модницей, поэтому звезда поспешила поддержать этот тренд.

Артистка выбрала модель в карамельном оттенке, появившись в них на публике в сочетании с полушубком цвета экрю и лосинами со змеиным принтом.

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