«Всегда для нас на первом месте»: Екатерина Стриженова и Дмитрий Тарасов восхитились российскими хоккеистами

Среди последних публикаций личных микроблогов телеведущей Екатерины Стриженовой и футболиста Дмитрия Тарасова появились кадры игры российских фигуристов со сборной Финляндии.

Напомним, недавно состоялась решающая борьба между Россией и Финляндией на Олимпиаде в Пекине. Хоккеисты обеих стран вышли на лед и сыграли со счетом 2:1 в пользу Финляндии.

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За матчам наблюдали некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Например, Екатерина Стриженова и Дмитрий Тарасов специально встали пораньше. Каждый из звезд оставил в личном микроблоге слова поддержки и гордости после хоккейного матча.

«Встала в семь утра, чтобы поболеть за нашу сборную. Подбирать слова не буду, успокаивать, что серебряная медаль – хорошая награда, тоже не хочу. Сегодня мы были в шаге от золота, мы могли. Но не получилось! Утираем слезы и поздравляем финскую сборную», – отметила Стриженова.

Дмитрий Тарасов болел за российских спортсменов всей семьей.

«Россия всегда для нас на первом месте. Парни молодцы!», – заявил Тарасов.

Напомним, в воскресенье, 20 февраля в 15:00 по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады в Пекине.

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