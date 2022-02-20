«Не грузила тебя своей проблемой»: Мария Миронова высказалась после смерти Евгении Брик

Дочь Андрея Миронова – Мария Миронова – призналась, что гордится и восхищается поступком недавно умершей Евгении Брик.

Брик не распространялась о своей болезни. Мария Миронова вспомнила, какой жизнерадостной и оптимистичной была ее коллега.

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», — рассказала о Евгении Брик Мария Миронова.

«И она так хотела насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — заявила Мария Миронова в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Напомним, ранее стало известно о дальнейшей судьбе американского имущества покойной Евгении Брик.

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