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«Завел любовницу смазливую»: Саша Дони намеками высказалась о новом романе Тимати

Бывшая возлюбленная Тимура Юнусова осталась одна. Зато музыкант нашел себе новую модель.

«Завел любовницу смазливую»: Саша Дони намеками высказалась о новом романе Тимати
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Среди последних Stories личного микроблога модели Саши Дони появился стих о модном и самоуверенном на первый взгляд мужчине. Примечательно, что поклонники разглядели в этом укор в сторону бывшего возлюбленного Дони – Тимати.

Недавно Тимати расстался с Сашей и нашел себе новую пассию.

«Он был очень уверен в себе,

Поэтому носил часы Patek Philippe,

На завтрак ел икру, пил Dom Perignon,

А крокодилом обятнул свой джип», – звучали первые ироничные строки.

Следующее четверостишие вновь напоминало Тимати и его жизнь:

«Ну и, конечно же, лет 20 выбирал

Достойную себя красивую жену.

Во время поисков немного обнищал.

Женился в 47, куда уже тянуть?

Дони посмеялась и над тем, что Тимати встречается только с моделями:

«Невесте пару титулов купил,

Чтоб не было сомнений, что красивая!

Ну а потом свой статус подкрепил –

Завел любовницу смазливую».

Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony
Саша Дони показала стихи о Тимати. Фото: Instagram.com/sashadony

Последние строки оказались самими едкими.

«И только в старости он понял,

Допив цистерну французского игристого,

Как дорого обходится ему

Самооценка низкая!».

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АлексаАлена ШишковаАнастасия РешетоваВалентина ИвановаЕкатерина СафароваСаша ДониТимати