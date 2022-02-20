«Завел любовницу смазливую»: Саша Дони намеками высказалась о новом романе Тимати

Среди последних Stories личного микроблога модели Саши Дони появился стих о модном и самоуверенном на первый взгляд мужчине. Примечательно, что поклонники разглядели в этом укор в сторону бывшего возлюбленного Дони – Тимати.
Недавно Тимати расстался с Сашей и нашел себе новую пассию.
«Он был очень уверен в себе,
Поэтому носил часы Patek Philippe,
На завтрак ел икру, пил Dom Perignon,
А крокодилом обятнул свой джип», – звучали первые ироничные строки.
Следующее четверостишие вновь напоминало Тимати и его жизнь:
«Ну и, конечно же, лет 20 выбирал
Достойную себя красивую жену.
Во время поисков немного обнищал.
Женился в 47, куда уже тянуть?
Дони посмеялась и над тем, что Тимати встречается только с моделями:
«Невесте пару титулов купил,
Чтоб не было сомнений, что красивая!
Ну а потом свой статус подкрепил –
Завел любовницу смазливую».
Последние строки оказались самими едкими.
«И только в старости он понял,
Допив цистерну французского игристого,
Как дорого обходится ему
Самооценка низкая!».
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