«Завел любовницу смазливую»: Саша Дони намеками высказалась о новом романе Тимати

Бывшая возлюбленная Тимура Юнусова осталась одна. Зато музыкант нашел себе новую модель.

Среди последних Stories личного микроблога модели Саши Дони появился стих о модном и самоуверенном на первый взгляд мужчине. Примечательно, что поклонники разглядели в этом укор в сторону бывшего возлюбленного Дони – Тимати.

Недавно Тимати расстался с Сашей и нашел себе новую пассию.

«Он был очень уверен в себе, Поэтому носил часы Patek Philippe, На завтрак ел икру, пил Dom Perignon, А крокодилом обятнул свой джип», – звучали первые ироничные строки.

Следующее четверостишие вновь напоминало Тимати и его жизнь:

«Ну и, конечно же, лет 20 выбирал Достойную себя красивую жену. Во время поисков немного обнищал. Женился в 47, куда уже тянуть?

Дони посмеялась и над тем, что Тимати встречается только с моделями:

«Невесте пару титулов купил, Чтоб не было сомнений, что красивая! Ну а потом свой статус подкрепил – Завел любовницу смазливую».

Последние строки оказались самими едкими.

«И только в старости он понял, Допив цистерну французского игристого, Как дорого обходится ему Самооценка низкая!».

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