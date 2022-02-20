«А у нас шопинг»: дочь Пугачевой выдала отцу мамин секрет, когда Максим застал их в обновках

Примадонна собиралась тайком выскользнуть из дома. Но не тут-то было!

Лиза Галкина не удержалась и выдала своему отцу их с мамой Аллой секрет. Примадонна вместе с восьмилетней дочкой собиралась тайком выскользнуть из замка, да так, чтобы никто этого не заменил. Вот только план артистки был сорван ее молодым мужем.

Максим Галкин поймал певицу с дочкой Лизой, когда те успели полностью одеться и поджидали личного водителя. Алла Пугачева собиралась прогуляться по бутикам, чтобы прикупить презенты своим мальчишкам на 23 Февраля. Ну а муж певицы сорвал весь сюрприз своими расспросами.

«Так, а куда это вы собрались?» — подловил Аллу с дочкой шоумен в парадной замка. «А у нас шопинг, мы подарки покупаем на 23 Февраля», — тут же выдала мамин секрет Лиза. «Так это сюрприз? Девочки по магазинам собрались», — догадался Максим. «Никому не рассказывай», — пожурила мужа певица.

Алла Пугачева покрасовалась перед шоуменом в обновках. Она примерила оливковую шубку, а Лиза позировала в кофейной дубленке.

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