Очень удобные! Какие туфли рекомендовал Рогов в будущем весенне-летнем сезоне

Они уже были в активной моде и сейчас переживают повторный взлет интереса к себе.

«Балетки – один из трендов сезона!» — заявил Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live.

Стилист показал туфли, которые бы он рекомендовал на весенне-летний сезон. Они были сделаны из мягкой кожи, имели округлый мыс и ремешок.

«Если вы модник и еще не купили балетки, обязательно это сделайте!» — заявил Рогов.

По словам ведущего, балетки в этом сезоне носят не только женщины, но и мужчины. Александр уже приобрел себе модные туфли.

А о том, какие сапоги сейчас являются настоящим хитом мы писали ранее, они отражают в себе возрожденный тренд на платформы.

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