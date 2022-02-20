«Спалились!»: Пугачева в элитной шубке хотела выскользнуть из дома с Лизой без ведома молодого мужа

Вот только Максим Галкин тут как тут, подловил Примадонну в парадной замка.

Алла Пугачева втихаря собиралась уйти с дочкой Лизой за покупками, готовясь к 23 Февраля. Но не тут-то было. Примадонна не смогла тайком выскользнуть из дома так, чтобы ее муж шоумен Максим Галкин остался в неведении. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале подловил артистку в парадной особняка в тот самый момент, когда Примадонна с дочкой Лизой успели принарядиться и собирались вызвать личного водителя. Максим подошел к ним с расспросами, а сестренка Гарри выдала их с мамой секрет.

«Так, а куда это вы собрались?» — подловил Аллу с дочкой шоумен в парадной замка. «А у нас шопинг, мы подарки покупаем на 23 Февраля», — тут же выдала их с мамой секрет Лиза. «Так это сюрприз? Девочки по магазинам собрались», — догадался Максим. «Никому не рассказывай», — пожурила мужа певица.

Такая прозорливость Максима Галкина насмешила и певца Дениса Клявера. Уйти из дома тайком Примадонне с дочкой Лизой не удалось. Муж певицы тут же застал их в парадной.

«Спалились!» — пошутил в комментариях под свежими семейными кадрами музыкант.

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