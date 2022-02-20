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«Большая платформа и не очень высокий каблук»: как выглядят сапоги — хит нового сезона, показал Рогов

Эта обувь очень удобна и практична в носке.

«Большая платформа и не очень высокий каблук»: как выглядят сапоги — хит нового сезона, показал Рогов
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

В этом сезоне активно входит в моду обувь на массивной платформе, рассказал на своем YouTube-шоу Rogov live стилист Александр Рогов. В тренде обувь, как просто с платформой, так и в сочетании с не менее мощными каблуками.

«Тренд сезона – это платформы массивные. Это не высокий каблук и маленькая платформа, а большая платформа и не очень высокий каблук, примерно, как на этих сапогах», — сказал Рогов и показал пример хита сезона.

Модные сапоги. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Благодаря высокой платформе, каблук на самом деле становится малоощутимым и комфортным в носке. Это очень актуально!

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