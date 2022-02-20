Обновки! Как у мамы Аллы? Пугачева щегольнула в оливковой шубке, а ее гимназистка-дочь — в кофейной дубленке

Кстати, Примадонна сама примеряла модную дубленочку, правда в более практичном фасоне.

Алла Пугачева большая любительница элитных шубок и дорогого эксклюзивного меха. Примадонна блистала зимой в белоснежной заячьей шубке в пол, дымчатых мехах, а также роскошной дубленке.

В звездном гардеробе певицы также есть оливковая шубка из эко-материалов. Собираясь на шопинг с дочкой шоумена Максима Галкина — Лизой, артистка облачилась именно в легкую шубу.

Зато двойняшка-сестренка Гарри позировала в кофейной дубленке. Похожая обновка только в молочном оттенке с меховой оторочкой — в фаворитах у Примадонны.

В элегантной многослойной юбке с прозрачной органзой и в белоснежной водолазке с рубчиком певица как-то покрасовалась на променаде с другом модельером Игорем Гуляевым. При этом Примадонна накинула ту самую бархатную дубленку.

Ну а вместе с дочкой Лизой певица собралась пройтись по магазинам, чтобы купить подарки для своих мальчишек к 23 Февраля. Алла Пугачева должна удивить презентом не только мужа шоумена Максима Галкина, но и сына Гарри. А сделать это не так то и просто.

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