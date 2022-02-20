«Будущая жена»: 17-летний пасынок Макеевой показал необычный подарок от возлюбленной

Андрей Мальков почти год живет в Москве, куда перебрался из Словении.

В прошлом году актриса Анастасия Макеева получила сразу два статуса – жены и мачехи. Старший сын Романа Малькова – 17-летний Андрей еще весной 2021-го перебрался в ее московскую квартиру из Словении.

С мамой и младшими братьями и сестрой он отношения не поддерживает, зато личную жизнь уже устроил. В своем инстаграме Мальков-младший показал кадр, на котором запечатлел подарок от возлюбленной.

«Будущая жена подарила машину», — написал Мальков, отметив аккаунт дарительницы. Ей оказалась девушка по имени Ульяна.

Напомним, ранее Андрей Мальков сообщал, что учится на первом курсе колледжа. Он будет проектировщиком. Кроме того, парень активно изучает работу популярного маркетплейса, где планирует зарабатывать деньги.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.