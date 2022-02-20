Напряженная борьба: российские хоккеисты стали серебряными призерами на Олимпиаде в Пекине

Стало известно, чем закончился финальный матч по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Российские хоккеисты завоевали второе место, уступив сборной Финляндии.

Первый период был за командой из России. Хоккеист Михаил Григоренко забил первую шайбу и открыл счет в нашу пользу. Ему в этом помогли Никита Нестеров и Никита Гусев. Однако уже во втором периоде Вилле Покка из Финляндии сравнял счет.

Начало третьего игрового отрезка тоже осталось за противником России. Бьорнинену потребовалось всего 31 секунд, чтобы забить решающую шайбу.

В итоге Финляндия стала победителем турнира со счетом 2:1. Российские хоккеисты оказались вторыми. Об этом сообщили в Sport.kp.

Напомним, что на днях состоялась последняя лыжная гонка среди мужчин. Ее выиграл российский спортсмен Александр Большунов. К слову, лыжник забрал третье золото турнира.

Большунов обошел главных соперников из Норвегии. Лыжника выбрали знаменосцем нашей сборной на закрытии Олимпиады в Пекине. Церемония пройдет в воскресенье, 20 февраля.

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