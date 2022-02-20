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«Работаем»: Саша Плющенко показал энергичные тренировки в спортзале

Гном Гномыч с малых лет занимается фигурным катанием.

«Работаем»: Саша Плющенко показал энергичные тренировки в спортзале
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych/

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша с ранних лет занимается фигурным катанием. Мальчик мечтает покорить олимпийский лед так же, как когда это не раз делал его звездный папа.

В своем инстаграме Гном Гномыч показал, как он тренируется в спортзале. Саша выполнял энергичные силовые движения у тренажера в школе «Ангелы Плющенко».

«Работаем», — коротко подписал видео Плющенко-младший.

Напомним, в 2020-м у Саши родился младший брат Арсений. Примерно тогда же Яна Рудковская озвучила, что Гном Гномыч зарабатывает за год по 12 миллионов рублей. Юный фигурист получает деньги от рекламных проектов.

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